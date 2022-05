Errico Porzio all'assaggio della pizza del distributore automatico - VIDEO

Dopo aver assaggiato la pizza di Briatore e Cracco, Errico Porzio "vola" a Roma per provare la pizza preparata dal distributore automatico. La "famosa" pizza ha incuriosito, da quando è nata, la curiosità soprattutto dei turisti, anche se sembra una lontanissima replica della pizza originale.

Il noto ristoratore napoletano, come si vede nel video, diventato virale in poche ore, prende una margherita. "Non ci siamo proprio", dice dopo un primo sguardo. La "pizza", infatti, risulta essere non lievitata, cruda sotto, e con un condimento ritenuto "dolciastro". Insomma, quella di Porzio è una vera e propria bocciatura.