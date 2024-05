Prende una pizza da asporto da Errico Porzio, ma è completamente cruda. Le scuse del pizzaiolo - VIDEO

"Tutti possono sbagliare". Questo è in sintesi il messaggio che Errico Porzio ha lanciato dal proprio profilo social dopo uno spiacevole episodio capitato ad un suo cliente. Quest'ultimo si era recato presso una delle sedi di Porzio per acquistare delle pizze da asporto: due margherite ed una fritta.

Come ha spiegato Porzio, in questi casi viene prima preparata la fritta. Poi, mentre viene passata in un scatolo per pizze all'addetto alla cottura, vengono preparate le due margherite. Purtroppo per il cliente, però, gli addetti alla cottura delle pizze fritte - presi dal tanto lavoro - non si sono resi conto di aver "impacchettato", insieme alle due margherite, lo scatolo con la pizza cruda.

Porzio, in un video, ha chiesto scusa al cliente e lo ha invitato a ritornare. Lo stesso cliente non ha montato alcuna polemica. Anzi ha anche ironizzato con il pizzaiolo, comprendendo che si è trattato di un errore causato dal caos del servizio.