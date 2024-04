Errico Porzio: pasta e piselli e bevande fresche ai clienti in fila sotto il sole cocente

La pizzeria sul Lungomare di Errico Porzio, aperta circa un anno fa, viene costantemente "assaltata" da turisti e napoletani. A dimostrarlo lo sono anche le lunghe file di clienti che attendono - a qualsiasi ora - di poter gustare le prelibatezze del pizzaiolo più amato dei social. E poco importa se per entrare bisogna aspettare diverso tempo o ci si ritrova sotto il sole cocente, tanto Porzio sa come coccolare anche le persone in fila.

Uno dei clienti, infatti, ha raccontato che nell'attesa - sotto il sole, appunto - a tutti è stata offerta una ottima pasta e piselli e delle bevande fresche. Nel messaggio scritto a Porzio - condiviso dallo stesso pizzaiolo - il cliente ha scritto: "Oggi sono stato a mangiare con la mia fidanzata sul Lungomare. Ti volevo ringraziare. Sei un signore. Addirittura ti sei preso cura della gente in fila sotto al sole e ci hai offerto pasta e piselli ed una aranciata fresca. Ottima la tua pizza: ne ho mangiate due e avevo ancora fame. Sei il numero uno".

Porzio, nel condividere il messaggio, ha commentato: "Ogni giorno ci chiediamo : come possiamo rendere felice un cliente? La risposta è semplice : con poco, disponibilità e attenzioni".