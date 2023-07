Errico Porzio pronto a sbarcare sul grande schermo? L'indizio social fa impazzire i fan

Errico Porzio pronto per il grande schermo? L'indizio arriva direttamente dai profili social del noto pizzaiolo partenopeo e i suoi tanti fan sono già letteralmente impazziti. "Non esiste solo Netflix, ma anche Paramount", ha scritto Porzio nel commentare una foto che lo ritrae mentre - verosimilmente - sta firmando un contratto.

La citazione della nota casa cinematografica americana sembra non lasciare dubbi. Ma di cosa si tratta? Il noto pizzaiolo social prenderà parte a qualche nuova produzione? Secondo le informazioni raccolte da NapoliToday, Porzio non prenderà parte a nessuna nuova produzione o, almeno, non direttamente.

Il pizzaiolo della cottura "lenta, docile e mai aggressiva", infatti, sarebbe stato scelto per il lancio del nuovo film "Tartarughe Ninja: Caos mutante", in uscita nelle sale italiane dal prossimo 30 agosto. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Porzio - che contattato da NapoliToday non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito -, ma il suo appeal social sembra aver giocato un ruolo fondamentale in questo nuovo progetto che lo vedrà coinvolto.

Nuovo film per le Tartarughe Ninja

Il film "Tartarughe Ninja: Caos mutante" è un reboot della saga. Dopo anni in cui si sono tenute al rifugio dal mondo esterno, le Tartarughe - sempre pazze per la pizza - escono allo scoperto per conquistare il cuore dei cittadini di New York tramite vari atti eroici.

Faranno amicizia con la giornalista April O'Neil, che aiuteranno nello sgominare un pericoloso cartello di criminali. Ma la situazione diventerà complessa quando su di loro si scaglierà una vera e propria armata di esseri mutanti.

Il cast, oltre ai giovani protagonisti, vede la partecipazione una serie di attori noti come l'ex wrestler John Cena (rinoceronte Rocksteady) e il rapper Ice Cube (mosca Superfly). Nel cast presente anche l'attore di origini napoletane Giancarlo Esposito che interpreterà lo scienziato Baxter Stockman.