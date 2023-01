La febbre mette ko il rider: Errico Porzio va a consegnare lui le pizze a domicilio | FOTO

La febbre mette ko il rider e così Errico Porzio va lui di persona ad effettuare le consegne di pizze a domicilio. E' quanto ha raccontato in un post sui social il noto imprenditore e maestro pizzaiuolo napoletano.

"Freddo, pioggia, il rider con la febbre e tanti ordini in prenotazione. Cosa racconti alle persone? Niente, consegno io! A me la parola o' mast non è mai piaciuta, preferisco esempio!", scrive Porzio sulla sua pagina Facebook ufficiale postando la foto di una conversazione su Whatsapp con un amico.