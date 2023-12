Errico Porzio ricorda Andrea ad un anno dalla scomparsa: "Per sempre nei nostri cuori" - VIDEO

Un anno fa veniva a mancare, in circostanze drammatiche, il giovane pizzaiolo Andrea Troicino, "figlio d'arte" di Errico Porzio. Proprio quest'ultimo lo ha ricordato sui social, parlando del legame forte che avevano. Per l'occasione, inoltre, POrzio ha disposto che in tutte le sue pizzerie venga offerto un trancio di pizza marinara, pizza preferita del giovane Andrea.

Sui social Porzio ha scritto: "1 anno fa il nostro Andrea decise di togliersi la vita. È stato un giorno che ha sconvolto la vita di tutti ma soprattutto quella di Errico. Oggi nella decorrenza della sua scomparsa vogliamo ricordarlo col suo motto : "Ca se magn e nun se pav", e allora stasera in tutte le pizzerie Del gruppo Porzio sarà offerto ai nostri clienti un trancio di marinara, la sua pizza preferita. Andrea resterà per sempre nei cuori di tutti".