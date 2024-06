Emy Buono: "Non mi interessa fare sesso, ma a letto sono p***a" - VIDEO

"Il sesso non mi interessa, Non mi eccito, mi scoccio". A parlare è Emy Buono. La giovane influencer, nota per essere ex concorrente de La Pupa e il Secchione, ha parlato del suo rapporto con il sesso. In un'intervista rilasciata a Podcast Espresso la Buono ha, però, dato una risposta spiazzante. "Sono asessuata. Non mi viene da fare sesso, non impazzisco. Non mi eccito, mi scoccio. Ho fatto contenuti hard, ma senza essere eccitata. La cosa che mi eccita è il divertimento, stare ben. Poi posso stare diversi mesi senza fare niente. IO sono p***a a letto, non sono una santa. MI piace mettermi in mostra. Voglio che l'uomo sia appagato da me".