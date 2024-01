Emy Buono si racconta: Onlyfans, il convento, la depressione. "Ora sono rinata"

Emy Buono ha soli 25 anni, eppure sembra abbia vissuto già mille vite. Modella, volto della tv, influencer, protagonista su Onlyfans e, adesso, scrittrice. Qualche mese fa, la sua storia fece scalpore perché dopo quasi un anno trascorso a creare contenuti per adulti sulla nota piattaforma online decise di ritirarsi in un convento per "rinascere e trovare la sua strada".

Quella vicenda è diventata un libro, il suo primo libro, dal titolo Desiderio o devozione, edito dalla Frascati e Serradifalco editori. "Sentivo la necessità di raccontare questa storia. Sono caduta e mi sono rialzata e spero che questa mia esperienza possa aiutare qualcuno. Io sono fatta di eccessi, sono sia desiderio che devozione".

Nella video-intervista rilasciata a NapoliToday, Emy si racconta, svelando alcune delle cose che ha riportato nel libro. Dall'infanzia finita presto, all'educazione sessuale; dalla prima esperienza in tv, nel 2021, nel format 'Ti spedisco in convento', alla partecipazione a La pupa e il secchione, fino ad arrivare a Onlyfans. "Ho avuto un'educazione sessuale ambigua fin da giovanissima - spiega - E ad un certo punto ho deciso di voler provare ciò di cui avevo solo sentito parlare e ho preso la strada della pornografia. Ho guadagnato tanto, il primo mese 40mila euro, ma non sono mai scesa sotto i 10mila. Sono andata avanti per 11 mesi a creare video e foto per adulti".

Poi, però, qualcosa si è rotto: "I commenti delle persone sono diventati sempre più assurdi, mi scrivevano di tutto. E ancora peggio andava nella vita reale. Se stavo in giro con mia madre per strada arrivavano commenti molto offensivi. Ormai ero diventata un oggetto. Non riuscivo più a guardare negli occhi mia madre e mia nonna, le persone che mi hanno cresciuto. Poi, i miei contenuti hanno cominciato a girare su qualsiasi piattaforma e, allora, sono andata via dall'Italia, dove non mi conosceva nessuno".

E' cominciato qui il periodo più brutto per Emy: "Sono caduta in depressione, non dormivo, non mangiavo. Sono arrivata a pesare 43 chili. Ho pensato anche a un gesto estremo. Però, poi, è stata più forte la voglia di rialzarmi e di realizzarmi. Non so se ne sono del tutto fuori, ma ci provo con tutta me stessa". Ed è per ricostruirsi che ha deciso di tornare dalle suore che l'avevano accolta nel 2021, questa volta volontariamente: "Per me sono come una famiglia. Mi hanno sempre accolto benissimo, ho mantenuto con loro i rapporti e rappresentano un punto di riferimento importante".

Oggi Emy progetta una vita da imprenditrice all'estero e alle giovani donne che pensano ci creare un profilo su Onlyfans dice: "Dietro tutti quei soldi c'è tanta sofferenza. Magari un video finisce nelle mani di un genitore e tutto diventa difficile".