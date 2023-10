Emma Marrone festeggia a Napoli il lancio del nuovo disco - VIDEO

Emma Marrone è tornata in scena con il settimo album di inediti dal tiolo "Souvenir". Durante la presentazione dell'album presso il Centro Commerciale Campania, a Marcianise in provincia di Caserta, si è anche commossa sulle note della canzone dedicata a suo padre.

La grande festa è proseguita da Concettina ai Tre Santi dove gli amici, per l'occasione, l'hanno omaggiata con una meravigliosa torre di delizie realizzata dalla storica Pasticceria Pansa di Amalfi. Le immagini sono andate subito virali e in tanti si sono complimentati con la cantante per il nuovo lavoro.