Emma all'Anema e Core emoziona con "Tu si 'na cosa grande" |VIDEO

Che tra Emma Marrone e Napoli ci sia un legame speciale non è un segreto. Ma sentirla cantare "Tu si 'na cosa grande", brano del 1964 di Domenico Modugno, è un'emozione incredibile. Saranno d'accordo i clienti dell'Anema e core di Capri che hanno potuto assistere all'improvvisata performance. Nel video, postato sui canali social del locale, si vede Emma che, cellulare alla mano per dare un'occhiata al testo, canta il successo di Modugno accanto a Gianluigi Lembo, figlio del compianto Guido. La cantante 40enne è a Capri per qualche giorno di relax ma è noto che tutti gli artisti che entrano nell'Anema e core devono lasciare un piccolo regalo. E quello di Emma è stato molto gradito.