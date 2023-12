Emma pazza di Napoli: "Ogni volta che vengo mi arricreo" - VIDEO

Grande successo per il concerto di Emma a Napoli. La nota cantante, come al solito, ha avuto parole d'amore per la città partenopea. Come si vede in un video, diventato subito virale, Emma rivolge queste parole al pubblico napoletano:

"Siete un paese pieno di risorse, pieno di bella gente. Gente che spera, che ama, tutti i giorni. Ogni volta che vengo qua, come dite voi, mi arricreo. Grazie perché mi state regalando uno dei concerti più belli di questo tour". Applausi a scena aperta per la cantante.