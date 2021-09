Emma Dante alla Federico II di Napoli

Tra le protagoniste assolute della scena contemporanea a livello internazionale, l'artista palermitana Emma Dante si è imposta all’attenzione di pubblico e critica per una lingua teatrale aspra e intensa, per una appassionata ricerca sulle potenzialità della scena e sulla funzione dell’attore che hanno salde radici nella cultura mediterranea ma si tingono di risonanze universali. L'artista sarà nella nostra città questo lunedì, 20 settembre, alle ore 15.00, nell'aula 3 dell'Edificio Centrale della Federico II. Ad accoglierla il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Andrea Mazzucchi con i docenti Anna Masecchia, Maria Pia Pagani e Francesco Cotticelli.

Emma Dante: nuovi linguaggi tra cinema e teatro

Da decenni, con la sua compagnia Sud Costa Occidentale, Emma Dante raccoglie uno straordinaro successo con spettacoli come mPalermu, Carnezzeria, Cani di bancata, Le sorelle Macaluso (divenuto nel 2020 apprezzatissimo film), La scorticata, Bestie di scena, Misericordia, Pupo di zucchero, lavorando su testi della tradizione come su spunti offerti da storie pubbliche e private, con uno sguardo sempre attento alle ‘inciviltà del mondo’. Significative sono anche le sue collaborazioni con teatri, festival, enti lirici. La sua attività di regista e scrittrice le è valsa numerosi premi in Italia e all’estero.

In ottemperanza ai provvedimenti in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid 19, non è consentito l'accesso agli edifici dell'università a chi è sprovvisto di green pass. Considerate le limitazioni imposte in merito alla capienza della aule, l'evento potrà accogliere solo 70 partecipanti (prenotazione a mezzo mail all'indirizzo francesco.cotticelli@unina.it)