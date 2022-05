La bella Elodie sceglie Napoli per il nuovo video: le prime immagini fanno impazzire i fan

Elodie sceglie Napoli per girare il suo nuovo videoclip musicale. Per la talentuosa cantautrice, la città partenopea è il set ideale per la sua "Tribale" che già si candida a diventare un nuovo tormentone estivo.

Per le scene, accompagnata da un folto gruppo di ballerini, Elodie e il suo staff hanno scelto il Centro Direzionale e Coroglio. Le prime immagini, condivise anche da Gianni Simioli, hanno fatto subito il giro del web, con i napoletani che sono letteralmente impazziti.