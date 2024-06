Elodie a Capri: l'abito "vedo non vedo" fa impazzire i fan sui social

Dopo aver partecipato al matrimonio della madre, Elodie è volata a Napoli per un evento speciale. La cantante, in particolare, ha raggiunto Capri per prendere parte allo show di Jacquemus "La Casa": la sfilata di presentazione della collezione Primavera/Estate 2025.

Per l'occasione la cantante ha scelto un "nude look" puntando su un abito bianco. Le immagini sono diventate subito virali sui social e alcune sono state condivise dalla stessa Elodie. I fan dinanzi al "vedo non vedo" dell'artista sono lettaralmente impazziti, inondando il suo profilo di cuori e complimenti.