Elisa per le strade di Napoli: le immagini diventano virali

Elisa ha pubblicato alcune foto mentre è a spasso per le strade di Napoli. La nota cantante si è "regalata" alcuni momenti di relax in attesa di partecipare al concerto di Tropico, previsto per stasera in Piazza del Plebiscito.

Il noto artista partenopeo - autore molto ricercato nella scena musicale italiana - ha invitato diversi colleghi per le'vento nel cuore di Napoli. Tra questi, appunto, Elisa che si è fatta scattare qualche foto tra i Decumani ed il Centro Storico. Sul palco con lei anche Ghali e Achille Lauro, ma non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto.