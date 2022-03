Italia fuori dal Mondiale, Paolantoni: "Avimm fatto na' figura 'e m..."

Francesco Paolantoni ha annunciato che, questa sera, la puntata di Stasera Tutto è possibileandrà in onda regolarmente. In un primo momento, infatti, il programma condotto da Stefano De Martino avrebbe dovuto lasciare "spazio" alla partita dell'Italia, utile per la qualificazione al prossimo Mondiale di calcio.

Come è noto, però, la squadra di Mancini è stata eliminata dalla Macedonia e stasera scenderà in campo solo per un amichevole contro la Turchia. Il comico napoletano ha commentato, a modo suo, anche questa estromissione: "Avimm fatto na' figura 'e m...", ha detto ai suoi followers in un video.