I big della politica in città per la campagna elettorale: ecco come hanno reagito i napoletani

Battute, polemiche, traffico impazzito (anche a piedi) e tifo da stadio per i più amati. Entra nel vivo la campagna elettorale

Con l'arrivo in città dei big della politica entra nel vivo la campagna elettorale, in cui proprio Napoli e più in generale il Sud giocano un ruolo fondamentale.

Tra battute, polemiche, tensioni e anche applausi, ecco cosa ne pensano da un lato i napoletani e dall'altro i leader di alcuni dei partiti in lizza alle politiche presenti oggi in città:

Giuseppe Conte

Luigi Di Maio

Roberto Speranza e Dario Franceschini