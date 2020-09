Elettra Lamborghini: con Napoli è vero amore

E' vero amore quello tra Elettra Lamborghini e la nostra città.

Per il matrimonio con Nick Van de Wall (Dj Afrojack), infatti, la bella ereditiera, influencer e cantante, star del nuovo pop latin-urban, ha scelto più volte la creatività partenopea: napoletano infatti il wedding planner, Enzo Miccio, come anche l'abito di pizzo con profonda scollatura con cui è arrivata all'altare e i gioielli, disegnati proprio per lei, che scintillavano sotto il velo da sposa.

Elettra e Nick si sono sposati il 26 settembre in una esclusivissima villa sul lago di Como.

Nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima e mitica casa automobilistica, Elettra è amatissima dai giovani per il suo carattere esuberante e brillante