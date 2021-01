Farsi trasportare da un vortice di emozioni in un universo a-gravitazionale: l'esposizione

Da venerdì 5 febbraio, su prenotazione, le opere di Max Coppeta per la prima volta assieme in esposizione, dopo aver girato il mondo

Nel momento storico che stiamo vivendo è inevitabile sentire di essere “sospesi” tra un passato di abitudini consolidate e un futuro reso decisamente incerto dal persistere della pandemia. In questo contesto appare quanto mai attuale la ricerca di uno dei più interessanti artisti dei nostri tempi e della nostra terra: Max Coppeta.

Chi è Max Coppeta

Classe 1980, laurea in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, borsa di studio dall’Istituto Superiore di Design di Torino, all'attivo numerosissimi premi nazionali ed internazionali e esposizioni nei principali luoghi dell'arte - da Houston a Los Angeles, da Singapore a Tokyo, Milano, Torino, Venezia - Coppeta ha una visione ottica attenta alla deformazione della materia.

La sua bio racconta: "Esplora le capacità di manipolazione della realtà, tramite la riflessione e la rifrazione della luce sui materiali. A questi elementi di costruttivismo, arte concreta e cinetismo, l’artista fonde atmosfere teatrali e visionarie, contestualmente rigorose nella forma, che evidenziano quel senso della percezione ora distorta, mutante, irreale e ambigua, destinata a sancire un’attrazione atemporale con la sfera emozionale".

L'esposizione

La gravità è la forza che anima le opere di Coppeta che, per la prima volta, saranno esposte assieme dopo aver girato il mondo, coinvolgendo chi guarda in un vortice di equilibri e suoni sincopati, in azioni sospese tra performances, installazioni e proiezioni multimediali.

L'esposizione, a cura di Cynthia Penna / ART1307, inizia venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 17.00, presso Amira Art Gallery in via San Felice n.16 a Nola (ingresso su prenotazione, nel rispetto delle normative anti-Covid)