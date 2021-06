Edenlandia, il parco divertimenti ideato e progettato prima di Disneyland

Edenlandia è il più antico parco tematico europeo e il primo parco divertimenti italiano. La sua costruzione cominciò nel 1937, precedendo anche Disneyland (aperto solo nel 1955), ma poi venne interrotta a causa della guerra. L'inaugurazione di Edenlandia avvenne poi nel 1965. Negli anni settanta il parco diventò un'attrattiva turistica a livello nazionale ed internazionale. Le attrazioni per i tempi erano avveniristiche e a vari temi. Tra il 2011 e il 2013 Edenlandia fallì e poi chiuse, non senza polemiche, per riaprire solo nel 2018.

Il documento ufficiale di apertura del parco

Gianluca Vorzillo, attuale patron di Edenlandia, ha pubblicato sui social un documento prezioso per tutti coloro che sono rimasti legati al parco divertimenti.

"Ecco l'estratto originale del discorso di apertura di Edenlandia al pubblico il 19 giugno del 1965. Un onore per me aprire i cancelli nel luglio 2018. Non interrompere la magia, portare avanti il “Diritto al gioco” per i più piccoli . Edenlandia è da sempre un asset fondamentale per il turismo della città , apprezzato e valorizzato poco dalle istituzioni , ma da sempre i padri fondatori ne hanno colto ed esaltato l’ importanza . Per me sarà una grande missione riuscire nell’intento"

Orari e voucher di ingresso

Dal 15 giugno, il parco resterà aperto tutti i giorni: dal Lunedi al Venerdi dalle 16.30 alle 22.30. Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00. Tra le novità l'addio alla card di ingresso che sarà sostituita da un voucher usa e getta per ragioni di sicurezza Covid. "Al momento dell'acquisto, in cassa riceverete un voucher usa e getta! Per chi ha già la card potrà convertirla in cassa e ritirare il voucher usa e getta! L' eventuale credito residuo della Card verrà trasferito interamente sul Voucher", fa sapere la direzione.