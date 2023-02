Nuovi spazi e attrazioni adrenaliniche: rivoluzione ad Edenlandia (VIDEO)

Montagne russe di nuovissima generazione, trampoline park, go kart con percorso sportivo tra salite e discese e molto molto altro: è quanto nel giro di due anni, entro il 2025, sarà realizzato nell'area del dismesso Cinodromo Domizio, 15mila metri quadrati che vanno ad aumentare la superficie disponibile di Edenlandia. Il parco dei divertimenti napoletano, dunque, si arricchirà di una "costola" altamente adrenalinica, progettata specificamente per i teens, mentre l'area già esistente si manterrà a misura di famiglie. Un investimento consistente che, come sottolinea al nostro microfono l'imprenditore Gianluca Vorzillo, dal 2017 socio di maggioranza della compagine societaria cui fa capo il parco, avrà importanti ricadute occupazionali: circa 60 le nuove unità lavorative stimate, senza considerare l'indotto per la zona di Fuorigrotta.

Edenlandia diventerà il principale player del divertimento napoletano

Un rilancio dell'immagine e dell'attività del parco dei divertimenti, dopo polemiche e frizioni nella compagine societaria che erano sfociate in un periodo di amministrazione giudiziaria, che ha confermato la medesima perdita evidenziata nel CdA. "I soci di minoranza hanno chiesto di non partecipare all'intervento economico e finanziario per ripianare la perdita né all'aumento di capitale necessario per finanziare i nuovi progetti, ma in ogni caso il socio di maggioranza Tanit S.p.A., società di mia proprietà al 100%, ha già sottoscritto l'intero capitale, anche se il termine ultimo è fissato al prossimo 30 marzo. Quindi, anche se gli altri soci decidessero di non partecipare, Tanit è pronta sia a ripianare la perdita, sia all'aumento di capitale per l'ultimazione del progetto di ampliamento".

"Come gruppo - dichiara Vorzillo - ci candidiamo a diventare il player principale del divertimento napoletano, attraverso la riqualificazione del primo parco d'Europa e un intervento di carattere urbanistico in un'area destinata al tempo libero".

Nasce la Fondazione Edenlandia

Strutturata anche una nuova governance: amministratore unico è Donatella Salazaro. Annunciata inoltre la nascita di una Fondazione per rafforzare la vocazione al sociale e la solidarietà che da sempre costituiscono un elemento importante dell'attività imprenditoriale di Vorzillo.