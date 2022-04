'E Ffemmene 'Mparlamiento: tradotta in napoletano da un sacerdote la celeberrima commedia di Aristofane

"Le donne in Parlamento" è una delle opere più celebri del più grande commediografo dell'antichità, Aristofane di Atene, nato intorno al 445, noto per la sua satira graffiante, capace di fare andare su tutte le furie i politici che prendeva di mira.

Quando a comandare sono le donne

La commedia racconta che un gruppo di donne, stanche della politica degli uomini, considerati incapaci e guerrafondai, che stavano portando la città alla rovina, riescono a convincerli - non senza raggiri - a farsi passare il potere. Una volta al governo, le donne deliberano che tutti i beni siano messi in comune. E condivisa sarà anche la vita sessuale: le donne, in particolare, potranno fare l'amore e i figli con chiunque vogliano. E per garantire possibilità a tutt*, deliberano anche che ogni uomo, prima di condividere il talamo con una donna bella, sia tenuto ad andare con quelle brutte, e viceversa.

Aristofane in napoletano

La traduzione in napoletano dell'opera, " 'E Ffemmene 'Mparlamiento" per Cuzzolin Editore, è stata realizzata dal sacerdote Antonio Luiso, docente di filosofia, che ha già all' attivo le traduzioni in napoletano del Vangelo di San Marco e di alcune opere di teologia di S. Anselmo da Aosta.

Il lavoro, coe annuncia l'Ansa, sarà presentato questo mercoledì, 6 aprile, alle 18, nella cripta della Basilica di San Gennaro ad Antignano, al Vomero. Con l'autore il napoletanista Claudio Pennino, il notaio Massimo Cimmino e l'editore Maurizio Cuzzolin.