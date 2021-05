È della provincia di Napoli uno dei più importanti giovani creativi d'Italia

Ha vinto il più importante premio nazionale dedicato ai giovani creativi e rappresenterà l’Italia nella competizione del Festival Internazionale della Creativita? di Cannes: Eugenio De Riso 31 anni, è nato a Gragnano, in provincia di Napoli.

De Riso ha vinto nella categoria “Digital”, gareggiando in coppia con Beatrice Maria Galli.

L’Art Directors Club Italiano, spiega il ncomunicato, seleziona i propri talenti attraverso un concorso “aperto a tutti ma non per tutti – come dice il presidente Vicky Gitto – la selezione, infatti, è durissima e i partecipanti, tantissimi e da tutta Italia": tra l'altro la soluzione creativa, sotto forma di video, campagna stampa, campagna digital/social e concept di design di prodotto, deve essere fornita in sole 24 o 48 ore.

“Al Festival di Cannes ci sono in gara spot e campagne di tutto il mondo, nelle diverse categorie, che ambiscono al Leone d’Oro. Una categoria è poi riservata ai cosiddetti Young Lions, ovvero i giovani talenti della creatività mondiale, che ogni paese partecipante mette in gara – continua Gitto – chi arriva lì, a maggior ragione con le sue forze come nel caso di Eugenio, vuol dire che ha talento da vendere e di fatto è consacrato quale talento creativo”.

De Riso ha studiato Grafca d'arte per l'illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha un master on il massimo dei voti all'Accademia delle arti e nuove tecnologie e si è specializzato (valutazione: eccellente) all'Istituto europeo di design, prima di iniziare a lavorare nel campo.