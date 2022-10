Dove volano le aquile di Luchè: quarto appuntamento a dicembre

L'annuncio dopo il sold out anche della terza data aggiunta per andare in contro alle richieste dei fans

Inarrestabile successo per il Dove Volano Le Aquile Tour di Luché che, dopo il doppio sold out delle date campane del 29 e del 30 novembre e anche del terzo appuntamento aggiunto per dicembre, con i biglietti finiti a sole 48 ore dall’annuncio, per far fronte all’enorme richiesta, aggiunge una quarta data sempre al Palapartenope: il 1 dicembre.

Dove volano le aquile tour

Il tour partirà il 19/11 dall’RDS Stadium di Rimini, per poi proseguire il 21/11 al Mediolanum Forum di Milano, il 24/11 al Palazzo dello Sport a Roma e concludersi con le quattro date campane, dal 29/11 al 2/12. I fan potranno finalmente incontrare l’artista per ascoltare dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico Dove Volano Le Aquile, uscito il 1 aprile per Columbia Records/Sony Music e certificato disco di platino, e il nuovo singolo, disponibile dal 27 luglio su tutte le piattaforme digitali: “La notte di San Lorenzo” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), certificato disco d’oro.

Con La notte di San Lorenzo, in particolare, Luchè ha voluto rendere omaggio a Pino Daniele, tra gli artisti italiani più amati e senza tempo e simbolo della città diNapoli. All’interno del brano è presente il sample di “Je Sto Vicino A Te”, capolavoro di Pino Daniele che abbraccia le liriche del rapper in una canzone dai toni intimi.

L’inconfondibile voce di Pino si unisce e si contrappone a quella di Luchè, su una base che segue i bpm di un cuore devoto alla persona amata, tra crude verità e la delicatezza di una storia d’amore.

I biglietti per la nuova data del 1 dicembre sono in vendita da domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 14 sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Go2.