Al Centro storico il primo HUB del mangiar sano e bene

Le statistiche registrano in Italia un incremento annuale costante di disturbi allergici legati all’alimentazione e molto dipende da prodotti sempre meno naturali, frutto di manipolazioni, e sempre più complessi. Si parla oggi anche di “allergeni occulti” ossia allergeni in alimenti apparentemente non correlati al cibo, causa dell’allergia. Il crescente interesse per la prevenzione di reazioni anafilattiche ha, per fortuna, portato a una nuova normativa Europea, che recentemente ha stabilito norme per un’etichettatura più attenta degli alimenti. Sulle etichette di tutti gli alimenti prodotti in Europa deve obbligatoriamente essere dichiarato, infatti, ogni ingrediente che superi il 2% del peso del prodotto finale. Per semplificare la reperibilità di prodotti sani e ricercati aprirà nel cuore del Centro storico di Napoli, a pochi passi da piazza Dante, in via Tarsia 13, il primo HUB del mangiar sano e del mangiar bene: Bio ‘n’ Celì.

Bio 'n' Celì

Bio 'n' Celì non è un semplice negozio, ma una vera e propria boutique dedicata agli alimenti: biologici, senza glutine (per celiaci e non), aproteici per percorsi alimentari specifici conseguenti a patologie mediche ben definite, idonei a non innescare intolleranze come quelle al nichel o al lattosio. "L’idea, fin dall’inizio – spiega la titolare Chiara Rivieccio - è stata di creare un punto di riferimento nel centro storico di Napoli per tutte le persone che hanno difficoltà a reperire alimenti specifici per le proprie problematiche. L'affiancamento con i prodotti biologici era inevitabile. Il progetto sarà in costante evoluzione perché saremo sempre alla ricerca di “ingredienti” quanto più possibili salutari, nuovi e vicini al fabbisogno della nostra clientela".

Sugli scaffali, dunque, prodotti biologici, anche a chilometro zero, aproteici, senza zucchero, senza glutine, nichel e lactose free.

Per garantire il miglior supporto possibile alla clientela nella gestione delle diverse problematiche, l'Hub ha nel suo staff anche un biologo nutrizionista: "In genere - dice Chiara Rivieccio - chi soffre di intolleranze ha vita dura, visto che nella dieta mediterranea regnano pane, pasta, pizza e legumi. Ma grazie a Bio ‘n’ Celì potrà risolvere i problemi di cucina e anche quelli di linea".