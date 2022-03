Zuppa di cozze" e o' Russ: tutto pronto da 'A figlia d' 'o Marenaro per la Pasqua 2022

È un rituale che si ripete da oltre trent'anni. Inizia poco prima del Giovedì Santo di Pasqua, giorno clou, ma nel capoluogo campano si è ormai importo anche durante tutto il resto dell'anno. E c'è chi arriva da Oltreoceano solo per assaggiarla: stiamo parlando della zuppa di cozze della 'A figlia d''o Marenaro, all'anagrafe Assunta Pacifico, l'imprenditrice napoletana che ha reso famoso questo piatto della tradizione napoletana, nato in epoca borbonica, in tutto il mondo.

I segreti di Assunta Pacifico

A rendere unica la zuppa di cozze di Assunta Pacifico è innanzitutto 'o russ, l'olio piccante usato per condire, che realizza lei stessa. C'è poi il rituale del bagno delle freselle, che avviene sotto l'acqua di un'apposita doccetta a ombrello, a una data temperatura e per un dato tempo rigorosamente segreti. In ultimo, ma non ultimi gli ingredienti, selezionati con cura certosina dalla Pacifico che, per ora, non ha rivelato neanche ai figli i suoi "trucchi" culinari. Non manca quindi il tocco creativo, con l'aggiunta del classico tarallo napoletano e una mazzancolla.

Premi e riconoscimenti

Di queste ore è la notizia dell'attribuzione della ascia di "discepolo di Auguste Escoffier" alle figlie di Assunta Pacifico, le gemelle Carmela e Maria Schicchitano, che va ad arricchire il pingue palma res della famiglia, tra cui spiccano Les Toques Blanches d'Honneur dall'associazione nazionale cuochi APCI, il Leone D'Oro di Venezia attribuito, a dicembre scorso, ad Assunta e al marito e socio Nunzio Schicchitano, e il riconoscimento dell’Università Federico II di Napoli che certifica l’uso di materie prime di grande qualità per la zuppa di cozze.

Zuppa di cozze resiliente

Nata nei giorni del lockdown, la zuppa di cozze resiliente, si annuncia un must-have anche per la Pasqua '22: a domicilio, direttamente dal sito web, proprio come tortano e pastiera. “Credo che in questo mestiere la differenza la fai, se ci metti qualcosa di veramente tuo, dalle ricette alla ricerca delle migliori materie prime, e non smetti mai di essere umile", chiosa la bella Assunta.