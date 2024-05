I più succulenti piatti della tradizione, i fritti e la pasta fatta a mano: da Rostì

A Napoli "rosticceria" vuol dire un locale che prepara cibo così buono da indurre l'irresistibile tentazione di mangiarlo immediatamente, con le mani, in piedi. La bontà irresistibile è la filosofia di base che ispira Rostì, gioiellino creato da uno chef giovanissimo ma assai strutturato, Matteo Del Cuoco, classe 1999 e idee chiarissime.

Rosticceria non convenzionale

Rosti ha in carta tutti i fritti della più genuina tradizione napoletana (frittatine, panzarotti, paste cresciute) declinati sempre con materie eccellenti e una gradevole dose di originalità nei condimenti e complementi. Dal momento poi che cucinare e avere la "mani in pasta" per Matteo è una vera passione, in menù ci sono anche i piatti più succulenti della cucina napoletana, specialità a base di pasta fresca e dolci rigorosamente home made.

Per consentire ai clienti di cedere alla tentazione di mangiare subito i suoi piatti, ma stando comodamente seduti, Matteo ha corredato il locale di tavolini.

Cucina a vista, 35 coperti, a differenza delle "normali" rosticcerie, Rosti non ha vetrine di cibi già cotti e pronti: tutto è infatti fresco, preparato al momento, per esaltare i sapori e offrire una spettacolare fragranza.

Il menù

Tra i must la genovese, anche in versione imbottitura per mini-bun; la pasta e patate; la parmigiana di melanzane fritta a timballo; la mozzarella in carrozza; le frittatine di pasta in pastella: bianche, rosse e anche alla Carbonara o cacio e pepe.

7 i primi in menù tra cui si fanno notare Cappellacci cacio, pepe e tartufo; Ziti alla genovese e ziti al ragù napoletano; la Pasta e patate.

Il team

Come lo chef, giovanissimo anche il team: Christian Aprano, sous chef, 22 anni; Salvatore Furino sous chef, 21 anni; Carla Lignano, direttore di sala, 24 anni; Sabrina Lo Tufo, banconista, 22 anni; Francesca Cardaropoli, banconista, 23 anni.

Rostì è aperto da pochissimo ma è punto di riferimento dell'area metropolitana per chi vuole una cucina golosa ed easy, da mangiare sul posto, portare a casa o ordinare on line.