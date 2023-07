E' da Nero & Oro il più inaspettato dei dessert

Sembra una tradizionale Margherita, ma in realtà è l'ultima creazione in fatto di dolci dello chef Mario Trasi, proprietario di Nero&Oro Restaurant, sciccoso locale fine dining situato al Parco Margherita. Si chiama "Nero & Oro Pizzas" è in carta da qualche giorno ed è consigliato per due persone. La base è fatta con l'impasto classico della pizza napoletana, ma aromatizzato alla cannella; il topping di pomodori datterini, ma in marmellata; completano il tutto tocchi di fior di latte d’Agerola; zeste di limone alla vaniglia e basilico cristallizzato.

Indispensabile assaggiare per capire in cosa sia riuscito lo chef Trasi che del resto non è nuovo ad imprese impossibili. Proprio a NapoliToday aveva infatti raccontato come fosse riuscito a realizzare a soli 26 anni il sogno di aprire un ristorante tutto suo nel salotto buono di Napoli, peraltro a ridosso della pandemia, grazie ai finanziamenti del programma 'Resto al Sud', l'incentivo economico per aprire attività imprenditoriali nelle regioni del Meridione. "Non ho mai avuto grosse possibilità economiche né aiuti dai miei genitori - aveva spiegato - Ho dovuto fare tutto da solo. Per formarmi ho lavorato anche in due o tre posti contemporaneamente, ma Napoli non è terra bruciata. Bisogna continuare a seguire la propria strada".