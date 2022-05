A rot'e carro di Enzo Bastelli torna alla conquista del casertano

Enzo Bastelli aveva già lasciato Napoli per Caserta: lì aveva aperto Primaclasse dopo aver lavorato a Ieri, Oggi e Domani. Poi, la scorsa estate l'annuncio del ritorno a Napoli, a via Foria, cuore della storia della nostra città oltre che della pizza. Da qualche mese Enzo è tornato nel casertano: è infatti alla guida de La Rosa, gioiellino aperto dalla famiglia Fabozzi nel 1994, un po’ per gioco un po' per gusto, con l'obiettivo dichiarato di portare nell’agro aversano la pizza napoletana e la cultura enogastronomica partenopea.

In questi anni La Rosa è diventata un vero e proprio punto di riferimento dei cultori della pizza napoletana e degli amanti della cucina della tradizione: stile semplicemente accogliente, una bella veranda che si apre verso il giardino dove domina un pioppo argentato circondato da profumati alberi di limone, La Rosa propone pizza e cucina, in dialogo costante tra loro.

Bastelli ha dato una personalissima svolta al menù del locale, introducendo la possibilità di scegliere il tipo di impasto con cui provare ogni pizza presente in carta: tradizionale napoletano, al padellino o in versione rota 'e carro. In cucina la giovanissima Maddalena Capasso. In carta i gelati firmati dalla maestra gelatiera Pina Molitierno.