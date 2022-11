Margherita a denominazione d'origine campana: la ricetta di Salvatore Palma

Pomodoro San Marzano Dop dell’Agro nocerino sarnese, fiordilatte dei Monti Lattari, basilico fresco, olio evo e spolverata di pecorino bagnolese Docg: è fatta così la prima Margherita Doc di origine campana. A realizzarla Salvatore Palma, classe 1989, conosciuto come il "pizzaiolo democratico" per la sua condivisibilissima idea di vita: la domenica infatti il suo ristorante resta chiuso e la giornata dedicata alla famiglia e agli amici. Nella sua pizzeria poi è tutto “plastic free”, i tovaglioli sono di stoffa e l’acqua non solo è gratuita, ma spillata in bottiglie di vetro riciclato. Nei bagni i clienti hanno a disposizione tovagliette spugnose monouso, lavabili e riutilizzabili, oltre a un ricco kit di cortesia per signore.

Presentata in anteprima al Campionato nazionale “Pizza Doc” di Capaccio Paestum, la Margherita Campana Doc è stata battezzata Pizz'amore ed è realizzata con prodotti a “metro zero”: provengono tutti, infatti, dall’orto conviviale di Palma, proprio vicino al suo locale di Sant’Anastasia. "La Margherita Doc è nata dalla voglia di creare una pizza con prodotti del mio territorio - dice Palma - Ho voluto dare un volto nuovo, ma solo leggermente “ritoccato”, alla regina delle pizze; è ricca e saporita ed è già nel nostro menù".

Anche l’impasto è quello della tradizione, ma nella cottura strizza l’occhio alla Costiera amalfitana: "Amo la pizza della costiera - spiega infatti Palma - perché viene cotta a una temperatura più bassa, ciò significa che resta in forno più a lungo, risultando più croccante di quella classica napoletana. Inoltre, per stendere la pasta si utilizza la semola rimacinata. Questi passaggi li apprezzo molto e li faccio anche io".

Fragranza, leggerezza e digeribilità sono le parole d’ordine.