Apre in via Filangieri il primo worldwide tasting restaurant della città

“NOA”, il nuovo ristorante ultra chic appena inaugurato a via Filangieri, è il primo “worldwide tasting” restaurant di eccellenza della nostra città: presenta infatti una proposta enogastronomica che riunisce, con una cucina fusion, i migliori piatti e vini provenienti dalle tradizioni di tutti i cinque continenti, spaziando dal Giappone alla Cina, dal Cile al Perù e al Messico, e passando per Francia, Marocco, Brasile e tanti altri ancora.

Il concept

Il nome del locale viene contemporaneamente da un termine di origine giapponese che indica quiete e stare bene, e di origine polinesiana per definire ciò che è libero da vincoli ed è permesso, il lecito che si contrappone in modo chiaro e forte ai tabù e ai divieti di fare, desiderare, mangiare. Ideale, quindi, per un nuovo concept di ristorazione in cui è permesso sperimentare per creare piatti dagli abbinamenti e gusti unici, senza vincoli verso la tradizione ma libera di osare tra crudi e cotture frutto di contaminazioni odori, sapori e colori.

Noa nasce per iniziativa di un gruppo di imprenditori napoletani specializzati nella ristorazione d'eccellenza, capitanati da Stefano Vitucci che, per quanto riguarda il personale, dopo un'attenta ricerca, si è affidato all’esperienza nazionale e internazionale di Giuseppe Gendolavigna come general manager, Alex Pochynok executive chef, Flora Manzo sommelier e Luca Spano barman.

A firmare il progetto del locale l’architetto Francesca Faraone che ha creare un “salotto nel salotto di Napoli”, uno spazio dall’atmosfera intima e sofisticata con piacevoli tocchi green. NOA vantaanche un esclusivo rooftop dove poter cenare all’aperto, in un vero e proprio giardino, ma lontani dal caos

La Wine list e’ frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e selezione realizzato dalla sommelier Flora Manzo, con anni di esperienza nel settore anche all'estero, e comprende il meglio dell’enologia mondiale con vini di eccellenza provenienti, tra l'altro da California, Marocco, Francia e Cile, apprezzati nel mondo ma spesso poco conosciuti in Italia.