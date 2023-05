Fritti in ruota panoramica. L'ultima trovata di Salvatore Palma di Pizz'Amore e Fantasia

Fritti in ruota panoramica accompagnati da esclusivi cooking show a tavola da Pizz’Amore e Fantasia di Salvatore Palma, a Sant'Anastasia. Sulla ruota, "calibrata" per due persone, si trovano la nuova frittatina agli agrumi; la classica cacio e pepe; la cult preparata con tagliatelle all’uovo tirate a mano, funghi porcini e tartufo nero di Bagnoli Irpino; gli arancini innovativi, gorgonzola e zafferano, e i classici, rossi al sugo.

"Il mio motto è stare insieme per condividere qualcosa di gustoso e creativo” spiega Palma che tiene a sottolineare che utilizza solo prodotti biologici e a km zero, selezionando con cura gli ingredienti per pietanze genuine che profumano di buono. "Il tutto condito da un effetto “wow” - scherza Palma - come appunto la giostra per servire i fritti o i piatti cucinati dal vivo, davanti al cliente".

Dopo la ruota di fritti, immancabile la pizza di stagione, con impasto tradizionale o con quello ai 5 cereali, e topping a base di fior di latte di Agerola, mozzarella di bufala campana, pomodoro San Marzano, pomodorino del Piennolo, combinati a sapori intriganti e sfiziosi. La “diavola vesuviana” ad esempio ha pomodoro San Marzano dop, ventricina artigianale piccante, fiordilatte dei monti Lattari, parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva al peperoncino. La “pis and love” è condita con il presidio Slow Food vellutata di “piselli 100 giorni”, fiordilatte di Agerola, spuma di parmigiano reggiano 30 mesi, prosciutto San Daniele “riserva” croccante, pepe macinato; “mi ritorni in mente” a doppia cottura (fritta/forno) presenta stracciata di bufala, pomodori del Vesuvio gialli e rossi, olio evo e l’aggiunta di prosciutto crudo di Parma.