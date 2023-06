Il maritozzo diventa napoletano

Il maritozzo è sicuramente uno dei dolci iconici della gastronomia romana. Una brioche farcita di panna che ha attirato l'attenzione di Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, maestro dei piccoli lievitati, che è stato nella Capitale per conoscerlo da vicino. E dopo averlo assaggiato e studiato, Zio Rocco ha deciso di reinventarlo. Ovviamente partendo da prodotti d'eccellenza del nostro territorio. Il maritozzo diventa così napoletano e strizza l'occhio all'estate completandosi con una cascara di fragole. Il maritozzo napoletano L'involucro è una morbidissima, profumata e burrosa brioche allungata. La farcitura è una spuma nata dall'unione di panna e latte di bufala campana e latticello di mascarpone. Il risultato è da leccarsi le dita. Il maritozzo napoletano viene quindi servito con una vaschetta di fragole tagliate a pezzetti condite con succo di limone. "Mia nonna spesso mi serviva le fragole così", dice Rocco. Il dolce, fuori menù, sarà disponibile per un mese nel “Lab Store” di vico Polveriera.