Clementino e Ricciardi in cerca di piatti della vera tradizione napoletana

E' decisamente un punto di riferimento per chi vuole la vera cucina napoletana, generosa di sapori, profumi e porzioni, ma con la massima attenzione per la mise en place e un pizzico di novità per lasciarsi stupire. Così è assai frequente vedere in via Nazionale, nella trattoria Ieri, Oggi e Domani, vip e protagonisti del piccolo e grande schermo che spesso si lasciano trasportare dall'atmosfera e si esibiscono in vere performances. "Pizzicati" nel locale ultimamente il rapper Clementino e il cantautore e attore Franco Ricciardi, da tempo amici del patron Pasquale Casillo, dello chef Antonio Castellano e del pizzaiolo Gaetano Quintano