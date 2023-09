E' napoletano il cornetto più caro al mondo e si può comprare solo una volta all'anno

Il cornetto più caro (e più discusso) al mondo, torna in vendita per il terzo anno consecutivo. Era infatti il 2021 quando per la prima volta Zio Rocco, all'anagrafe Rocco Cannavino, pastry chef maestro dei lievitati, lo lanciò in concomitanza con le celebrazioni per il Santo Patrono di Napoli, San Gennaro, in occasione del miracolo di settembre, il più conosciuto e atteso, in calendario il 19 settembre. “O' Miraculo”, questo il nome dello speciale cornetto, sarà ancora e sempre una limited edition: solo 40 i pezzi disponibili per un costo di 25 euro cadauno. Ordinabile nei Lab Store Zio Rocco a Napoli, ai Quartieri Spagnoli, in vico Polveriera 27 e a Pomigliano d’Arco, in via Roma 161, con i proventi consentirà di sostenere la Onlus Tabita da anni impegnata per i più fragili, come i senza fissa dimora e i tossicodipendenti.

O' Miraculo

Il dolce è composto da sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, lavorata con farina Mulino Caputo Oro. Il cuore è di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar. La farcia è di ragù di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio.

In superficie c'è polvere di pura liquirizia calabra e, a far brillare il tutto, foglioline e scaglie d'oro puro 24kt.

«Il colore rosso dei lamponi selvatici ricorda il sangue del Santo, la polvere di liquirizia calabra per le sue origini natali, le scaglie d’oro rappresentano il tesoro del patrono, e infine il nome del prodotto che richiama il miracolo che avviene proprio ogni 19 settembre», spiega Zio Rocco.

Presentato per la prima volta nel 2021 al concorso “San Gennà…Un Dolce per San Gennaro”, utilizza un packaging che riproduce la famosa teca del tesoro di San Gennaro, realizzata interamente a mano dall’artigiano Salvatore Imbimbo dell’azienda Starpack.