Menù stellato riservato ai bambini e ampi spazi di charme: a Villa Josè la grande cucina incontra l'attenzione per la famiglia

"Il nostro grande obiettivo è farvi sentire a casa", recita il motto del Josè Restaurant, stella Michelin a Torre del Greco, alle pendici del Vesuvio, lungo il Miglio d'Oro che, in effetti si presenta come insperata oasi di tranquillità, ben - essere e buon vivere, e conquista immediatamente per bellezza, profumi ed eleganza. Nasce infatti per volontà della famiglia torrese Confuorto in un'antica villa vesuviana che ha conservato i tratti della casa familiare di charme, con mobili antichi e grande attenzione all'accoglienza. Un meraviglioso giardino d’inverno proietta la sala interna verso un immenso e curatissimo prato inglese, costellato di piante e arbusti mediterranei, dove i rumori del traffico e della quotidianeità non arrivano.

Josè si distingue dagli ormai tanti stellati del territorio per una inusuale e felice attenzione alle esigenze di chi vuole godere della migliore cucina del territorio, unita al glamour dell'atmosfera e ad un servizio impeccabile, senza rinunciare al piacere della condivisione con la famiglia e in particolare con i più piccoli: la domenica, a pranzo, infatti sono previsti spazi riservati e un menù specifico per i bambini, studiato dallo chef Domenico Iavarone, originario di Casavatore, stella Michelin particolarmente "attenzionato" per inventiva e capacità di trarre il meglio dai più genuini prodotti del territorio. Istrionico, estroverso, solare, in cucina dall'età di 15 anni, innamorato del suo lavoro che porta avanti con studio, dedizione e determinazione.

Determinante quindi la presenza del maitre Pasquale Marzano, cavese doc, che dirige la sala.

In ultio, ma non ultimo, decisamente ottimo il rapporto qualità - prezzo