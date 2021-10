Aguglia: un menù d'autunno superbo dove regna il mare

Aguglia - Osteria di Mare è nata questa primavera dall'entusiasmo e dalla grande volontà di Alessandro Costigliola, per anni ai comandi del Tuna restaurant sul porticciolo di Bacoli, che ha voluto in cucina uno chef tanto giovane quanto in gamba: Francesco Fevola, 25 anni appena, affiancato per i crudi - piatto di punta del locale - da Giovanni Carannante.

Delizioso il locale, competente e affabile il personale di sala, comoda la location, Aguglia accoglie gli ospiti in un ambiente informale che mette subito a proprio agio. A colpire oltre la (ri)scoperta di sapori ormai introvabili come le carnummole.

La carnummola

La carnummola, conosciuta anche come Limone di mare o Uovo di mare per il suo colore, vive in colonie sui fondali sabbiosi. A Napoli tra i primi a parlarne è stato Gianbattista Basile, nel suo Cunto de li cunti. Si trova ad una profondità che va dai 3 ai 200 metri ed ha un fortissimo sapore di mare oltre che un dichiarato potere afrodisiaco.

Il menù d'autunno

In carta, almeno fino a dicembre, sarà possibile trovare come

entrée

pesto di cozze con crostini di pane crudo di seppie riposato in olio extravergine e vellutata di ceci, rosmarino, zeste di limone e sale Maldon Crudo;

ostriche francesi (Gillardeau, Special Cadoret, Fine de Binic);

ostriche imperiali locali;

carnummole;

scampi reali;

tartufi di mare e cannolicchi Sushi;

carpaccio di tonno;

carpaccio di cefalo cerino;

roll con formaggio morbiso, friarielli, scamorza e cefalo cerino ricoperto di tarallo sgretolato;

roll con formaggio morbido, avocado, peperoni locali con copertura di tonno e salsa teriaki .

antipasto caldo

pancetta di tonno con crema di patate e chips di grana lampuga e friarielli;

polpo fritto e maionese al limone;

seppia scottata con broccoli;

gamberi alle mandorle;

gelato di baccalà con crema alla zucca;

polipetti in cassuola;

mini bun al nero di seppia con hamburger di tonno, scamorza fritta, friarielli e crema di papaccelle.

primi

fresine con granchio fellone oppure spaghetti al riccio.

Decisamente da provare il dessert: tiramisud con ricotta di bufala campana oppure scomposta di millefoglie con crema di mandarini flegrei.