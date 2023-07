San Severino resort & spa: sconto per i lettori di NapoliToday

Il San Severino Park Hotel & SPA è una struttura a 4 stelle che si trova a Mercato San Severino, a poco meno di 3/4 d'ora in auto da Napoli, nei pressi dell'uscita dell'autostrada A30, in un territorio ricco di storia millenaria e vicinissimo a luoghi iconici come Pompei, la Costiera Amalfitana e Paestum.

La SPA di 2mila mq

Ampia piscina circondata da piante, fiori e palme, in un'oasi di bellezza e armonia, fiore all'occhiello del San Severino Park Hotel è certamente la SPA: articolata su ben 2000 mq, consente un'esperienza multisensoriale, rilassante e rigenerante, tra sauna, biosauna, bagno turco, cabina della neve, docce emozionali, cascata del ghiaccio, piscina con docce cervicali e idromassaggio, piscina di deprivazione sensoriale, percorso kneipp e infine la straordinaria stanza del silenzio con parete di sale e il salotto relax con angolo tisaneria.

Per chi vuole andare oltre, e concedersi una pausa che preveda anche la cena, il ristorante “L’Ulivo” offre agli ospiti la vera cucina campana, con i migliori piatti della tradizione, preparati con materie prime di ottima qualità. Anche la formula Spa + ristorante, con cena da 3 portate a scelta dal menu a? la carte e acqua inclusa, è in offerta per i nostri lettori.

