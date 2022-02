Mentre tutto il mondo trema in attesa degli sviluppi della crisi tra Russia, Ucraina e Nato, si sentono in tv e radio politici, diplomatici, docenti e telegiornalisti pronunciare in modo diverso e altalenante il nome del Paese e dei suoi abitanti. Lecito, quindi, chiedersi dove deve cadere l'accento. Insomma, si dice Ucràina o Ucraìna? Ucràini o ucraìni?

La risposta dell'Accademia della Crusca

La risposta viene dalla celebre Accademia della Crusca, custode della lingua italiana.

La Crusca avvisa subito che per nomi e aggettivi, oggi, si considerano "accettabili" entrambe le pronunce ma la più corretta, a rigore, è quella con l’accento sulla i.

Dunque si dice Ucraìna e ucraìni.

Il dubbio, comunque, non è solo nostro: nei forum russi, infatti, si trovano richieste di chiarimenti, dal momento che anche lì - proprio come da noi - non c'è univocità di pronuncia.