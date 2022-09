Emirati Arabi: da Napoli la nuova rotta diretta by Wizz Air

Wizz Air annuncia una nuova rotta in partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino per Abu Dhabi. Aumenta quindi la possibilità di viaggiare dalla nostra città verso questa meta da sogno.

"La nuova rotta che dall’Italia collegherà 2 volte a settimana l’aeroporto di Napoli ad Abu Dhabi - spiega la compagnia - rappresenta un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022 - 2023": i biglietti possono essere già acquistati sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Wizz Air ha annunciato anche l’inaugurazione della nuova stazione di Marsa Alam, la quinta in Egitto, che rafforza ulteriormente la sua presenza in una località molto apprezzata dai passeggeri internazionali che la scelgono per le sue acque magnifiche, ideali per gli appassionati di snorkeling e immersioni, le sue spiagge incantevoli, oltre che per la sua natura incontaminata.

"Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un'elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex - tiene a sottolineare la Compagnia - Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo".