Tre città del napoletano tra le mete più richieste per le vacanze di luglio

Sono ben cinque le località della nostra regione nella top list delle mete più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2022. A confrmarlo una ricerca di Jetcost, motore di ricerca di hotel e voli, attraverso il suo sito web. I dati raccolti da Jetcost confermato il trend che vede gli italiani preferire le mete nazionali, un po' per l'incertezza indotta dalla curva altalenante dell'epidemia di coronavirus, molto per la crisi economica che ha visto ridursi notevolmente i budget a disposizione.

Il motore di ricerca di hotel e voli indica che le ricerche di alloggi nelle località di villegiatura nel mese di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo scorso anno e quasi tre utenti su quattro (73%) hanno cercato destinazioni nazionali. Solo il 27% ha scelto destinazioni internazionali.

Gli italiani vogliono il mare

Per quanto riguarda le preferenze, gli italiani vogliano ancora e sempre il mare: 69% contro il 31% di chi preferisce montagna, campagna o città d'arte. A luglio 2022 sono ben cinque le località della Campania che rientrano nella top list delle 35 mete più cercate del mese di luglio 2022. Tre sono nella top ten. Eccole:

Dove gli italiani vogliono andare in vacanza: la top list

Le città italiane più ricercate per le vacanze di luglio 2022: