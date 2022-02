Elezioni commercialisti: tutti gli eletti al Consiglio dell'Ordine di Napoli

Dopo due giorni di operazioni di voto, è stato eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli.

12 i consiglieri per la lista Sviluppo e Trasparenza, guidata da Eraldo Turi, cui va la presidenza

Eraldo Turi: presidente - voti 2.041 (Lista Sviluppo e Trasparenza) Angela La Battaglia - voti 1.032 Maria Caputo - voti 1.000 Marilena Nasti - voti 995 Pietro Paolo Mauro - voti 892 Gianluca Battaglia - voti 867 Vincenzo Tiby - voti 829 Pier Luigi Vitelli - voti 826 Roberto Coscia - voti 795 Fabio Cecere - voti 789 Antonella La Porta - voti 762 Maria Cristina Gagliardi - voti 749

3, in base alle regole elettorali dell'Ordine, gli eletti per la lista Commercialisti 2024 - cambiamo insieme, guidata da Maurizio Corciulo

Maurizio Corciulo - voti 1.269 (Lista Cambiamo Insieme) Raffaele Ianuario - voti 732 Giuseppe Puttini - voti 694

"Il nostro obiettivo adesso è continuare a lavorare per la crescita e il riconoscimento del ruolo del commercialista che, soprattutto oggi, con l'onda lunga della crisi determinata dalla pandemia e lo spettro della crisi in Ucraina, si pone come punto di riferimento fondamentale per la tenuta del nostro tessuto economico", commenta Maria Cristina Gagliardi, da sempre molto attiva in ambito ordinistico per la tutela della professione e la promozione dei giovani talenti