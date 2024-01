Nostra signora degli ulivi: la storia di Serafina Izzo e dei suoi "figli di foglia"

Serafina Izzo è una signora antica e forte come un ulivo, con gli occhi stellanti come il cielo sul Golfo. È nata a Napoli 80 primavere fa, mentre finiva la Grande Guerra e iniziava la corsa alla modernizzazione. Ha studiato, con la tenacia e la caparbietà che in quei tempi erano indispensabili per poterlo fare ed è diventata maestra. Ha preso la patente quando le donne al volante in Italia erano assai meno che rare.

Poi il caso o il destino le hanno fatto incontrare l’uomo che avrebbe cambiato la sua vita: entrambi stavano acquistando quaderni in un grande magazzino, iniziarono a parlare e si innamorarono. Allora funzionava così. “Era molto bello - racconta Serafina al microfono di NapoliToday – me ne innamorai subito”.

Luigi Albini, figlio del direttore sanitario dell’Ascalesi, originario di Rocca Cilento, frazione del comune di Lustra, in provincia di Salerno, dove erano le terre di famiglia, era agronomo. “Non aveva la patente – dice Serafina – quando arrivammo assieme per la raccolta delle olive suscitammo scalpore e scandalo. Non avevano mai visto una donna al volante. E neanche una donna coi pantaloni, che io indossai per raccogliere le olive: all’epoca la raccolta si faceva da terra, con le mani. Ci volevano mesi. Adesso basta una settimana”.

La storia di Serafina si intreccia con quella degli olivi, che conosce uno ad uno, e di un paese che riesce a preservare tradizioni millenarie pur accogliendo alcuni “miracoli” del progresso: le reti per la raccolta delle olive, la corrente elettrica, i trattori che Serafina ha guidato con disinvoltura fino a pochi mesi fa. Per anni Serafina e Luigi vanno a Rocca Cilento per la raccolta e poi tornano a Napoli: “Ho consumato la strada tra Napoli e Rocca Cilento”, dice ridendo. Poi una gravidanza extra uterina mette fine al sogno di un figlio. “Allora si moriva, ma io sono sopravvissuta. Era il 1979. E’ stato allora che ci siamo trasferiti definitivamente a Rocca Cilento”. Quando Luigi muore, a soli 52 anni, lei resta. E da allora tutta la sua vita è stata per gli ulivi. Con Napoli sempre nel cuore, dove torna quando non deve seguire le attività di coltivazione e raccolta.

A Rocca Cilento la vita continua a scorrere secondo i ritmi arcaici delle stagioni. Il paesino oggi conta circa 50 anime e la casa di Serafina sembra una capsula del tempo, dove il fascino del passato non è minimamente scalfito dall’ansia di modernità. Lei la apre volentieri ai visitatori, alle scolaresche, ai curiosi e trasmette con le parole e il cuore il senso dell'amore, il valore della passione, l'importanza di mantenere salde le radici puntando sempre al lavoro. Oltre 2500 i suoi “figli” di foglia che danno olive da cui trae un olio saporoso e profumato, l’ultimo piantato 23 anni fa, con le sue mani e un rito millenario che impone – assieme al concime – una spruzzata d’olio e due monetine tra le radici.