Donne: le foto più belle selezionate da Photo Social Club

In occasione della Festa della Donna 2022, Photo Social Club, gruppo Facebook che riunisce fotografi, per professione o per passione, da tutto il mondo ha lanciato il contest #Woman. "I nostri amici ci hanno inviato foto straordinarie" spiega Rosario Morisieri, fotografo napoletano da sempre attivo con iniziative che puntano a sostenere e rilanciare "la buona fotografia" attraverso mostre, incontri e un dibattito produttivo. "Si tratta di fotografie che colpiscono perché ritraggono le donne nella loro essenza, senza filtri o pregiudizi, senza schemi. Donne belle perché vere e vive, sempre in grado di guardare in faccia la vita", dice ancora Morisieri dando a NapoliToday la possibilità di pubblicare la selezione delle fotografie ritenute più belle dalla giuria del gruppo.

A vincere il contest Susy Ferrara, con la foto della nostra copertina: è il ritratto - al tempo stesso tenero e drammatico - di una donna che allatta il suo bambino su uno sgangherato furgoncino a 3 ruote, "simbolo di tutte le donne in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza per dare un nuovo destino ai loro figli, cui va il pensiero e la solidarietà del gruppo di fotografi", spiega Morisieri.

I nomi dei fotografi selezionati dalla giuria del gruppo Photo Social Club, in ordine alfabetico inverso

Mou Aysha Siddiqua (Menzione speciale)