In bici alla scoperta delle donne di Napoli

È dedicata a “Le combattenti di Napoli ieri e oggi” l’iniziativa promossa dalla Fiab Napoli Cicloverdi in occasione della festa della donna. L’evento promosso per domenica 7 marzo, a partire dalle 9.30, trae spunto dall’opera di Marisa Albanese che può essere ammirata tutti i giorni da chi utilizza la stazione della metro linea 1 Quattro Giornate: “Le Combattenti”, omaggio alle donne della Resistenza e a tutte le donne ribelli, di oggi e di domani, che sfidano il pensiero comune e si attivano per smuovere le coscienze.

“Abbiamo ideato un percorso che ci porterà nei luoghi in qualche modo legati a personaggi femminili che hanno fatto la storia di Napoli”, spiega Teresa Dandolo, presidente Fiab Napoli Cicloverdi.

Le donne di Napoli da scoprire con la bici

Il percorso consentirà di avvicinarsi a Eleonora Pimentel Fonseca, Matilde Serao, Maddalena Cerasuolo fino ad arrivare ai giorni nostri e incontrare le donne della Cooperativa Lazzarelle (Galleria Principe), con la possibilità di assaporare la bontà dei loro prodotti, e “Le forti guerriere” del Rione Sanità, che gestiscono il centro antiviolenza intitolato a Fortuna Bellisario, vittima di femminicidio, di cui domenica ricorre il secondo anniversario della morte.

L'appuntamento

L'appuntamento è a Piazza Dante con partenza alle ore 9.45.

Il percorso

Il percorso prevede Museo - Ponte della Sanità - Piazza Santa Maria della Sanità - Banchi Nuovi - S. Anna di Palazzo - Piazza Mercato.

L'evento si terrà nel più completo rispetto delle normative anticovid.

La partecipazione, previa autodichiarazione, è consentita con bici propria. La difficoltà del percorso è bassa/media: unica salita è quella per il ponte della Sanità. Consigliato lucchetto per legare la bici alle tappe