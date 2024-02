Antonella Di Massa: si infittisce il mistero della scomparsa

Si infittisce il mistero della scomparsa di Antonella Di Massa, la 51nne che sabato scorso, verso le 12, si è allontanata dalla casa di Casamicciola Terme sull'isola di Ischia, dove vive con il marito e le figlie, e da tutti descritta come una signora riservata e molto legata alla famiglia.

Il giorno della scomparsa

Sabato mattina a casa di Antonella, stando alle testimonianze raccolte dal programma di Rai 2 Chi L'ha Visto, che ha dato ampio spazio alla sua scomparsa, nessun segnale lasciava presagire quello che sarebbe successo di lì a poco.

Antonella, come sempre, è uscita a fare la spesa. Si è fermata nel negozio di una sua amica, Isa, con cui ha parlato delle figlie che studiano all'università, a Napoli, ha acquistato degli affettati, ed è tornata a casa. Qui ha sistemato la spesa ed è uscita di nuovo con la sua auto, una panda bianca. Non ha portato con sé la borsa personale, ma solo il telefono mobile.

L'ultimo avvistamento

La ricostruzione degli inquirenti, basata sulle immagini delle telecamere pubbliche presenti sull'isola, dice che Antonella si è diretta verso Panza, comune montano dell'isola, non troppo distante da Casamicciola. Ha sistemato l'auto in un parcheggio, l'ha chiusa lasciando il telefono mobile all'interno, e si è diretta verso la strada portando con sé una busta della spesa di plastica azzurra, poco pesante, riempita per circa un terzo.

L'incongruenza

Quando Antonella esce dal parcheggio ha indosso un piumino con il cappuccio alzato: eppure faceva molto caldo, la temperatura era praticamente primaverile.

Le telecamere della pro loco e almeno 2 testimoni, la collocano quindi a Succhivo, frazione di Panza. Entrambi i testimoni notano la donna proprio perché ha il cappuccio alzato e lo mantiene con una mano, come a coprirsi il volto.

Come ha spiegato il presidente della pro loco a Chi l'Ha Visto, le telecamere mostrano che Antonella si è prima incamminata con qualche incertezza verso una direzione per poi tornare sui suoi passi e prenderne un'altra: una strada stretta che si snoda tra rade case e campagne e porta verso una cava.

Da qui le sue tracce si perdono. Anche per i cani molecolari.

Le ricerche

Nel pomeriggio, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si era svolta una riunione per fare il punto sulle ricerche, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Ischia. "Notevole è l’impegno profuso da tutte le componenti del sistema di protezione civile che vede la sinergica partecipazione delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto di Ischia, del 118, della Protezione civile locale e regionale, nonché del personale della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e di numerose altre associazioni di volontariato", spiega una nota della Prefettura.

Unità speciali delle forze in campo, tra l'altro, hanno setacciato anche grotte e cavità della zona. In Palazzo di Governo è attivo un Tavolo di monitoraggio permanente. Impiegati droni, elicotteri, anche dotati di termoscanner, le unità cinofile molecolari e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Ischia sta perlustrando l’area costiera.