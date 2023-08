Castello delle Cerimonie, festa grande per il nipote di donna Imma: un particolare fa impazzire i fan

Festa grande al Castello delle Cerimonie per la nascita del primo nipote di donna Imma Polese e del marito Matteo. Il figlio della coppia ha avuto il suo primogenito che havoluto presentare a tutti una volta a "casa".

L'emozionatissima nonna Imma ha voluto condividere gli scatti del benvenuto alla Sonrisa. Tanti i messaggi di auguri che, ancora una volta, hanno travolto la famiglia del "Castello" più amato della tv.

Tra tutte le immagini una ha catturato l'attenzione dei followers. Il tavolo addobbato per l'occasione è stato collocato davanti alla foto di don Antonio Polese, più noto come Boss delle Cerimonie. L'immagine è risultata emozionante in quanto donna Imma, con il piccolo Matteo tra le braccia, sembra essersi rivolta proprio verso il genitore deceduto.