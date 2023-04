Arriva puntuale anche quest'anno la donazione di colombe e uova di Pasqua di Marican Holding all'associazione La Battaglia di Andrea. "Anche quest'anno abbiamo ricevuto la telefonata di Angela Canciello di Marican Holding, per dirci che come sempre ci arriverà il suo camion pieno di colombe e uova pasquali da distribuire ai nostri piccoli - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - inizieremo la distribuzione già lunedì, sperando di riuscire a portare un po' di gioia in tutte le famiglie che seguiamo - prosegue - sicuramente non risolveremo i loro problemi ma almeno riusciremo a portare un sorriso e tutto questo, come ogni anno grazie al cuore di Angela Canciello".

Lunedì inizierà la distribuzione. "L'attenzione alla persona da parte della nostra famiglia - afferma Angela Canciello, Responsabile Food del Gruppo Marican - si concretizza quotidianamente, attraverso un piano di responsabilità sociale aziendale, basato sulla collaborazione con associazioni ed enti non profit, tra i quali spicca sicuramente "La Battaglia di Andrea" che, grazie all'infaticabile e meritoria opera di Asia Maraucci nel sostenere chi ha bisogno di aiuto, favorisce lo sviluppo e l’inclusione".