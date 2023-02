"Con mollica o senza": Donato Di Caprio apre una nuova salumeria nel cuore della città

Donato Di Caprio, salumiere star di TikTok, è pronto ad aprire la sua "Con mollica o senza". Il progetto, come lui steso ha spiegato, porta la firma anche dell'imprenditore milanese Steven Basalari che per mesi ha "corteggiato" lo stesso Donato, dopo la ribalta social.

Donato ha mostrato ai suoi follower alcune immagini in anteprima del locale e in tanti aspettano l'inaugurazione. L'apuntamento è fissato per domenica 19 febbraio in via Pignasecca. In una recente intervista Basalari ha affermato: "Panini gratis per tutti. Amo Napoli, verrò una settimana al mese qui".

La salumeria nasce a pochi passi da via Toledo, ma soprattutto a pochi passi da "I Monti Lattari": la salumeria dove prima lavorava Donato e dove tutto è cominciato.