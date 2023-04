Donato torna sui social e dedica un panino alla mamma uccisa - VIDEO

Donato De Caprio torna sui social dopo la tragica morte della madre. Rosa Gigante, ricordiamo, è stata uccisa nella sua casa di Pianura e per il suo omicidio è gravemente indiziata la vicina di casa Stefania Russolillo. Donato, dopo diversi giorni di silenzio, è tornato sui social con un video nel quale ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto.

Dopo il funerale, il noto salumiere di "con mollica o senza" è tornato anche al lavoro ed il primo pensiero è stato per la madre. Donato, apprso molto emozionato, ha detto: "Dopo un breve tempo di pausa questo video lo voglio dedicare alla mia mamma, alla sua scomparsa, e voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una mancanza come la mia, forze e coraggio“.

“Mamma - ha continuato - questo è il panino che tu volevi, per tempo non ci sei riuscita. Me lo dicevi sempre che saresti voluta venire a mangiare il panino e a provare la stracciatella. È un panino molto difficile per me, un panino particolare, fatto pieno di emozioni e di rabbia. Mamma ti amo e mi manchi tanto. Mortadella, stracciatella e olive con le mandorle, questo è il panino che tu volevi e non sei venuta a mangiarlo. Ciao mamma“.